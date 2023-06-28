Геннадій Герман на засіданні в Приморському райсуді Одеси, 28 червня 2023

Колишнього очільника Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа визнали винним у співпраці з російськими спецслужбами та засудили за державну зраду до довічного ув'язнення. Такий вирок ухвалив Приморський райсуд Одеси у середу, 28 червня, повідомило «Суспільне».

Після оголошення вироку Геннадія Германа закидали сирими яйцями. На засіданні, зокрема, були родичі військових, які загинули від російського удару по казармі в Миколаєві у березні 2022 року. Вони вважають, що військовізагинули через імовірну державну зраду прокурора.

Геннадій Герман у Приморському суді Одеси (фото «Ґрати»)

Колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа затримали 4 квітня 2022 року, а 6 квітня відправили до СІЗО. За версією слідства, він співпрацював з російськими спецслужбами: передавав їм інформацію про позиції українських бійців у Миколаївській області, персональні дані військовослужбовці та співробітників ДСНС, паролі для проходження блокпостів, результати обстрілів та загальну оперативну ситуацію в регіоні. Крім того, корегував вогонь по цивільних і військових об’єктах та інформував окупантів про російських військовополонених, яких затримали на Миколаївщині.

Германа обвинувачують у державній зраді в умовах воєнного стану. Цей злочин карається позбавленням волі на строк 15 років або ж довічним ув’язненням.

Адвокат Германа Станіслав Клименко розповів, що свою провину експрокурор не визнає, а невинуватість буде надалі доводити у суді. Те, що родичі приходять на засідання зі світлинами загиблих, захисник вважає певною маніпуляцією або помилкою. У суді не розглядають справу про наведення ракет по казармах у Миколаєві, пояснив він.

Торік суд у Миколаєві вже визнавав Геннадія Германа винним у державній зраді та засудив довічно. Але адвокати екс-прокурора домоглись перегляду справи.

У лютому вісім родичів загиблих під час обстрілу казарми у Миколаєві українських військових вдруге подали клопотання про визнання їх потерпілими, але суд відмовив їм. За словами сторони захисту, будь-які фізичні особи у цій справі під час досудового розслідування не визнавалися. 16 січня Приморський суд Одеси також відхилив клопотання матерів морських піхотинців, які загинули в Миколаєві внаслідок ракетного удару у березні 2022 року. Вони також просили суд долучити їх як постраждалих.