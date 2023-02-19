Сергій Говоруха працював оперуповноваженим Департаменту військової контррозвідки СБУ

Галицький районний суд Львова 15 лютого визнав винним колишнього контррозвідника СБУ Сергія Говоруху в державній зраді та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на термін 14,5 року. Говоруху затримали у перші дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України за співпрацю з російськими спецлужбами.

Про завершення розгляду справи щодо оперуповноваженого Департаменту військової контррозвідки СБУ Сергія Говорухи першим повідомив «Судовий репортер».

За матеріалами справи, наприкінці 2021 року під час служби Сергій Говоруха познайомився з військовослужбовцем Нацгвардії України, який повідомив, що до нього звертаються представники спецслужб Росії з пропозицією надавати їм інформацію в оборонній сфері. Сергій Говоруха вирішив співпрацювати з російськими спецслужбами.

Після цього контррозвідник під час виконання своїх службових обов’язків у Кропивницькому та в Києві систематично збирав таємну, службову та іншу інформацію в оборонній сфері, в тому числі і електронні файли з такою інформацією, яку передавав представникам спецслужб Російської Федерації, за що систематично одержував від них грошову винагороду. Зокрема, першу винагороду отримав у сумі 17 тис. грн.

Після початку повномасштабної агресії Сергій Говоруха продовжував співпрацю з ворогом, зокрема, передав інформацію про місце розташування українських військових літаків та забезпечення їх боєприпасами.

У суді обвинувачений свою вину у вчиненні злочину не визнав, заявив, що обвинувачення щодо нього сфабрикували працівники СБУ у Херсонській області.

Суд визнав Сергія Говоруху винним у державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ) та присудив йому 14,5 року позбавлення волі. Вирок ще не набув законної сили та може бути оскаржений в апеляції.