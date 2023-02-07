Олександр Якименко очолював СБУ в 2013-2014 роках

Служба безпеки України повідомила про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу, включно з державною зрадою, своєму екс-голові, Олександру Якименку. Про це повідомила прес-служба СБУ.

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення Якименко підтримав російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його призначили керівником створеної Росією «державної служби безпеки в Херсонській області». На цій «посаді». він виконує завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні.

Для цього організовує масові репресії проти місцевих жителів. Людей незаконно переслідують, викрадають і піддають жорстоким тортурам.У своїй злочинній діяльності поплічник загарбників «підзвітний» кадровим співробітникам ФСБ, які координують репресивні органи РФ в окупованих районах.

Під час окупації Херсона «посадовець» дав вказівку на захоплення одного з офісів у центрі міста. У підвальному приміщенні цієї будівлі на вулиці Театральній росіяни облаштували катівню, до якої звозили незаконно затриманих громадян. Там з них «вибивали» зізнання у сприянні Силам оборони України, а після цього пропонували за гроші отримати «амністію».

За даними слідства, до лав окупаційного органу його очільник особисто залучив ще вісьмох зрадників, які брали безпосередню участь у катуваннях мирних жителів.

Після звільнення Херсона «посадовець» разом зі своїми поплічниками втік на лівий берег Дніпра і наразі там переховується від правосуддя, зазначають в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили колишньому генералу та вісьмом його спільникам про підозри за декількома статтями Кримінального кодексу України: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань та порушення законів та звичаїв війни.

До слова, 4 лютого стало відомо, що президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства ряд одіозних політиків часів Віктора Януковича, які мають російське громадянство. Серед них і екс-керівник СБУ Олександр Якименко.