Олександр Якименко – останній голова СБУ часів Януковича

Колишній голова Служби безпеки України Олександр Якименко працює на російських окупантів у Херсонській області, свідчить інформація Єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ, в якому він вказаний як керівник створеної окупантами «державної служби безпеки Херсонщини».

Інформація про участь Якименка у встановленні на Херсонщині окупаційного режиму з'явилась ще на початку червня, вказує місцеве видання «Мост», але тільки зараз вона знайшла своє підтвердження.

Олександр Якименко – уродженець Естонії та чинний громадянин Росії, який служив у її армії. Є непідтверджена інформація про роботу Олександра Якименка в СБУ наприкінці 90-х – початку 2000-х років. Але точно Якименко почав працювати у Службі безпеки України в 2010 році – понад рік він був начальником управління в Севастополі. Перебуваючи на цій посаді, Олександр Якименко став генерал-майором.

У 2011-2012 роках він 11 місяців був головою Головного управління СБУ в Донецькій області. Влітку 2012 року Якименка підвищили до першого заступника голови СБУ та очільника управління «К» по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

На початку 2013 року Олександра Якименка призначили головою Служби безпеки України. У лютому 2014 року він втягнув СБУ в спроби влади придушити Євромайдан. Зокрема, бійці спецпідрозділу “Альфа” були залучені до «зачистки» Будинку профспілок на Майдані Незалежності, де був координаційний центр протесту.

За причетність до спроб придушити Євромайдан Олександру Якименку повідомляли про підозру щонайменше чотири рази – у 2014, 2015, 2017 та 2021 роках.

Якименко втік з України 22 лютого 2014 року.