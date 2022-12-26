Володимира Сівковича судитимуть за розгін Майдану

Офіс генерального прокурора передав до суду справу проти колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Володимира Сівковича в організації розгону Євромайдану 30 листопада 2013 року.

Як повідомив у понеділок, 26 грудня, Офіс генпрокурора, Сівкович організував і контролював насильницький розгін працівниками спецпідрозділу міліції «Беркут» акції протесту на Майдані Незалежності у Києві. Тоді тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 55 мітингувальників, також від насильства постраждали 30 потерпілих.

Крім того, із перевищенням влади та застосуванням насильства затримали 35 учасників мітингу. Їх доставили до органів внутрішніх справ для притягнення до адміністративної відповідальності за сфальсифікованими документами.

З 10 червня 2020 року Сівкович перебуває в міжнародному розшуку. Наразі він переховується в Росії. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно).

Також нагадаємо, що в липні цього року Державне бюро розслідувань оголосило Сівковичу підозру в державній зраді. За версією правоохоронців, він координував шпигунство екс-голови СБУ в Криму Олега Кулініча.