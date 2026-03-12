У найближчі дні у Львові прогнозують сонячну погоду без опадів

У четвер, 12 березня, температура повітря у Львові сягнула 17,1°С тепла, що перевершило рекорд 2020 року. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Максимальна температура повітря цього дня лише на 0,1 °С перевершила попередній рекорд 2020 року. До слова, і днем раніше Львів побив історичний рекорд, адже температуру 17,3°С 11 березня не фіксували 80 років.

Загалом, Львівський гідрометцентр має дані про температуру повітря на Львівщині із 1946 року, тобто температура повітря була найвищою для цього дня за останні 80 років.

Найближчі дні, за даними Укргідрометцентру, у Львові та області очікується сонячна погода. 13 березня у Львові прогнозують вдень до 17° С, а на вихідних дещо похолоднішає – максимум 13-16° С без опадів.