Перший тиждень весни у Львові та області буде доволі теплим

Представник Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів в ексклюзивному інтервʼю «24 Каналу», чого чекати українцям у березні 2026 року, адже зима була холодною. За словами синопника, подекуди ще буде дощ та сніг.

«Впродовж 3–4 березня, зокрема 3-го числа, на Лівобережжі і в північних областях місцями можливий невеликий дощ та сніг через проходження атмосферного фронту із півночі. У всіх інших областях опадів не очікується», – розповів Семиліт.

Він переконаний, що температура вночі коливатиметься у межах 0...-6°С, вдень – до 6°С тепла. Водночас у західних областях буде значно тепліше – +7...+13°С.

Синоптик додав, що вдень сніг танутиме, а вночі та вранці подекуди буде мороз. Через це місцями буде ожеледиця.

«Поки ми не можемо сказати, чи будуть снігопади, і чи буде, наприклад, гроза, оскільки це короткострокові явища, які можна побачити приблизно за три доби до їхнього початку. Утім, це можливо, і загалом коливання погоди також є можливими у березні», – пояснив представник Укргідрометцентру.

За його словами, якщо дивитися на прогноз середньої місячної температури повітря та кількості опадів у березні 2026 року, то можна очікувати:

+1…+7°С, що є в межах норми;

на +1,5…+2,5°С вище за норму в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.

Укргідрометцентр очікує, що місячна кількість опадів буде в межах 30–53 мм, у гірських районах Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської областей та в горах Криму – місцями 60–98 мм, та загалом це в межах норми. Також Іван Семиліт припускає, що можливі і сильні морози.

«Якщо повертатись до кліматичної характеристики березня і розглядати останній кліматичний період – з 1991 по 2020 рік, то було зафіксовано, що абсолютний мінімум температури становить від -20…-33°С», – розповів він та додав, що зараз складно сказати, чи справді будуть морози у березні, адже у першій декаді місяця їх не очікується.

До речі, перший тиждень весни у Львові та області буде доволі теплим. Також синоптики розповіли, чи будуть опади.