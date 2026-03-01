Впродовж тижня денна температура підніметься до +14°C

Перший весняний тиждень на Львівщині буде теплим і сухим. З 2 до 6 березня Укргідрометцентр робить такі прогнози:

у понеділок, 2 березня, очікується мінлива хмарність, вітер північно-західний 5-10 м/с. Вночі температура: 0°…+2°C, вдень +7°…+9°C.

вівторок, 3 березня – хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Вночі температура: 0°…+2°C, вдень +7°…+9°C.

середа, 4 березня, буде найтеплішим днем тижня. Погода буде теж хмарна з проясненнями, без опадів. Температура вдень +12°…+14°C, вночі 0°…+2°C. Вітер західний 5-10 м/с.

четвер, 5 березня – північно-західний вітер 3-5 м/с. Температура вночі 0°…-2°C, вдень +9°…+11°C.

пʼятниця, 6 березня – температура вночі 0°…-2°C, вдень +6°…+8°C. Вітер північно-східний 5-10 м/с.

Водночас на понеділок, 2 березня, львівські синоптики попередили про туман видимістю 200–500 м вночі та вранці, ожеледицю на дорогах (І рівень небезпечності, жовтий). Вночі та вранці невеликий дощ.