С-300В — один із ключових компонентів російської ППО

У ніч на неділю, 1 березня, українські військові атакували російську систему протиповітряної оборони поблизу тимчасово окупованого Маріуполя в Донецькій області. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.

За його словами, дрони влучили одразу у два дороговартісні та рідкісні елементи ППО росіян: радіолокаційну станцію «Імбир» та пуско-заряджальну установку зенітно-ракетного комплексу С-300В.

Інформацію про атаку підтвердив Генеральний штаб ЗСУ. Там також повідомили про ураження складу боєприпасів і місця зосередження особового складу противника на тимчасово окупованій території Донеччини. Українські підрозділи завдали ударів по складу боєприпасів у районі населеного пункту Ялта та по району зосередження живої сили поблизу Молодого Шахтаря.

На тимчасово окупованій частині Запорізької області уражено склад пально-мастильних матеріалів у районі Пришиби, ремонтний підрозділ окупантів у Багатівці, а також місця зосередження військових РФ поблизу Дунаївки та Полтавки.

Окрім цього, 28 лютого Сили оборони вдарили по пунктах управління безпілотниками противника в районі Прилєсья Бєлгородської області та неподалік Родинського на Донеччині. Також зафіксовано ураження району зосередження живої сили біля Степногірська та пункту управління БпЛА поблизу Успенівки на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 28 лютого Сили оборони знищили передовий пункт управління 127-ї мотострілецької дивізії Росії.