Природа надихає, заспокоює й зцілює. Але для цього не обов’язково їхати в Карпати: уже за 20 кілометрів від Львова є цілий комплекс природних локацій, рекреаційних зон і сучасних екопросторів, де можна якісно відпочити, перезавантажитися й відновити сили. Усе це про Івано-Франківську громаду Яворівського району.

Львівське Розточчя тішить ландшафтами, цікавою флорою і фауною. Тут, недалеко від великого міста, можна пригальмувати щоденний ритм, вдихнути свіжого повітря і почерпнути сили від заповідної природи. Окрім натхненних краєвидів, тут також можна ознайомитися з давніми ремісничими традиціями, оглянути сакральні пам’ятки та відвідати паломницький центр. Ідеальний набір для відновлення сил за вікенд. Про туристичні принади громади з центром у селищі Івано-Франкове розповіли у департаменті спорту, молоді та туризму Львівської ОДА.

Цілюща природа Розточчя

Яворівський національний природний парк манить лісами, пагорбами, водоймами й тишею. Тут облаштовані екологічні стежки та маршрути для пішого і велосипедного туризму. Вони проходять поблизу Головного європейського вододілу, що розділяє басейни Балтійського і Чорного морів.

У селі Верещиця працює візит-центр, де можна отримати інформацію про маршрути, природні особливості та історію місцевості.

Природний заповідник «Розточчя» має особливий природоохоронний статус. Він входить до міжнародного біосферного резервату ЮНЕСКО «Розточчя». Частину його лісів становлять цінні букові масиви. Музей природи та еколого-освітні стежки допомагають глибше зрозуміти біорізноманіття регіону.

Ведмежий притулок «Домажир» не є звичним зоопарком, а центром реабілітації цих хижаків, які постраждали від жорстокої поведінки людей. Втім, відвідування тварин поєднується з приємною прогулянкою та екологічною просвітою.

Ведмеді з притулку «Домажир» (фото зі сторінки ЛОВА)

Легку і камерну атмосферу пропонує дендрологічний парк «Арборетум» у Страдчі. Там є прогулянкові алеї, декоративні дерева, які змінюють барви відповідно до сезону і створюють ідеальне місце для відпочинку та світлин.

Дендропарк «Арборетум» у Страдчі (фото зі сторінки ЛОВА)

Печери і духовні практики

Окреме місце в маршруті займає Страдецька гора – відпустове місце всеукраїнського значення. На її вершині розташована церква Успіння Пресвятої Богородиці. А нижче – печери, в яких зародився монастир ще в далекому XI–XIII століттях.

Там прокладена Хресна дорога, започаткована ще у 1936 році та згодом наділена статусом Єрусалимської. Ландшафт, архітектура і духовна історія тут створюють атмосферу для внутрішньої зосередженості, роздумів у тиші.

Печерний монастир (фото з Вікіпедії)

У селищі Івано-Франкове зберігся костел Пресвятої Трійці. У його крипті похована Констанція Зофія Понятовська з Чарторийських – мама останнього короля Речі Посполитої Станіслава Августа Понятовського.

Костел в Івано-Франковому (фото зі сайту «Костели і каплиці України»)

Жива народна традиція яворівської забавки

Окремий туристичний магніт – майстерня і музей яворівської дерев’яної іграшки, внесеної до переліку нематеріальної культурної спадщини України.

У громаді працюють майстри Оксана Когут та Остап Сойка, які проводять майстер-класи, розповідають про символіку орнаментів і техніку розпису. Також вони колекціонують у музеї давні екземпляри яворівської забавки.

Яворівські забавки роблять в Івано-Франковому (фото зі сторінки ЛОВА)

Івано-Франківська громада пропонує туристам різні зупинки, на яких природа, історія й сучасність поєднуються в одному маршруті.