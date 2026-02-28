Готель Grand Hotel Europe належить мережі Belmond

Після початку повномасштабного вторгнення французька компанія LVMH закрила свої бутики Louis Vuitton, Dior і Bulgari в Росії, проте зберегла контроль над готелем Grand Hotel Europe у Санкт-Петербурзі. У ньому обслуговують клієнтів, що потрапляють під європейські санкції. Про це у п’ятницю, 27 лютого, повідомило агентство Reuters.

Готель Grand Hotel Europe належить мережі Belmond, він продовжує працювати легально у Росії, обслуговуючи клієнтів, що потрапляють під європейські санкції. Мова йде про, зокрема, російську політичну та економічну еліту. У 2025 році у цьому готелі відбулася зустріч дипломатів США та Росії за участю представників адміністрацій Дональда Трампа та Владіміра Путіна.

Журналісти встановили, що Grand Hotel Europe отримував платежі від підсанкційних російських компаній, серед яких «Ростех», «Роснефть», «Сбербанк», «ВТБ Банк» та «Совкомбанк». Зазначають, що ці прибутки залишаються на території Росії.

Reuters пише, що інформацію про зв’язок готелю з Belmond намагалися приховати: дані про власника прибрали з публічних реєстрів, а біля входу зняли логотип мережі. Представники LVMH запевнили, що готель працює автономно та незалежно від Belmond. Та йдеться у матеріалі, російські, британські та французькі реєстри підтверджують, що власником об’єкта залишається Belmond.

LVMH розглядала можливість закриття готелю, але вирішила залишити його працювати, пояснивши це турботою про співробітників.

Нагадаємо, у січні розповідали, що журналісти виявили мережу тіньової пошти Путіна у Німеччині, завдяки якій санкційні товари продовжували потрапляти до Росії. Мережу організували колишні співробітники німецької дочірньої компанії російської державної пошти RusPost GmbH.