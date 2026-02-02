Організатори незаконної схеми здійснили поставки на суму понад 30 млн євро

Федеральна прокуратура Німеччини затримала п’ятьох осіб, яких підозрюють у створенні злочинної організації, яка здійснювала незаконний експорт товарів російським оборонним компаніям. Серед затриманих – громадяни України, Німеччини та Росії. Про це у понеділок, 2 лютого, повідомив німецький мовник Deutsche Welle.

Зазначається, що затриманих підозрюють у використанні різних компаній, зокрема в німецькому місті Любек, через які здійснили близько 16 тис. поставок до Росії. За даними слідства, сума таких поставок перевищує 30 млн євро. Заборонені санкціями ЄС товари могли постачатися щонайменше 24 компаніям.

У прокуратурі також зазначили, що до цієї мережі закупівель можуть бути причетні російські державні установи.

Нагадаємо, раніше журналісти викрили мережу тіньової пошти, яка діяла всередині Німеччини та здійснювала поставки сотні тонн санкційних товарів до Росії. Зазначається, що мережу контрабанди посилок, через яку товари з Німеччини потрапляли в Росію, організував колишній співробітник німецької дочірньої компанії російської державної пошти RusPost GmbH. За цією схемою вантажівки безперешкодно перетинали кордони ЄС неподалік білоруського Бреста.