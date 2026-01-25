Вантажівки безперешкодно перетинали кордони ЄС поблизу білоруського Бреста

Санкційні товари з Німеччини продовжують потрапляти до Росії через мережу контрабанди посилок, що діяла всередині ФРН. Про це свідчить розслідування німецького видання Bild, яке було опубліковане у неділю, 25 січня.

За даними журналістів, мережу організували колишні співробітники німецької дочірньої компанії російської державної пошти RusPost GmbH. Мова йде про сотні тонн посилок, призначених для відправлення до Москви.

Берлінська прокуратура наразі проводить розслідування щодо порушення європейських санкцій. А митники уже виявили заборонені товари, зокрема, електроніку, готівку та ювелірні вироби у десятках посилок, які компанія намагалася перевезти з Німеччини до Росії.

Розслідувачі виявили штаб-квартиру логістичної компанії в Кельні, що обробляла відправлення зі складу біля берлінського аеропорту. Звідти регулярно виїжджали до Москви 40-тонні вантажівки, повністю завантажені поштовими пакетами.

Bild протестував цю систему, використовуючи послуги логістичної компанії в російських супермаркетах та відправивши загалом п'ять пакетів, оснащених прихованими пристроями GPS-стеження. У документах відправлення зазначали книги, шарфи та шапки, але всередині були підсанкційні електронні компоненти. Вартість доставки становила 26 євро за пакет вагою до двох кг. Для доставки використовували етикетки UzPost (Узбекистан), що за законом не мають права працювати в Німеччині.

Маршрут посилок завжди був однаковий: Берлін – Польща – Білорусь – Москва. Посилки майже безперешкодно перетинали кордони ЄС поблизу білоруського Бреста. Усі GPS-пристрої зафіксували прибуття до Москви.

