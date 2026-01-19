Заарештувати вдалося двох учасників угрупування

У Латвії за останні два тижні правоохоронці затримали щонайменше трьох людей, пов’язаних з угрупованням «Антифашисти Прибалтики», яке створило розгалужену мережу інформаторів для збору розвідданих на користь російських спецслужб. Про це у понеділок, 19 січня, повідомив латвійський мовник LSM.

За даними журналістів, арешти стали можливими після витоку документів, що опинилися у розпорядженні організації «Центр Досьє» російського опозиціонера. Матеріали були передані програмі розслідувань Nekā personīga телеканалу TV3.

З документів випливає, що учасники угруповання тривалий час передавали Росії інформацію про пересування військової техніки в Латвії, намагалися отримати доступ до підприємств із виробництва дронів, а також системно збирали дані про українців і громадян, які підтримують Україну або носять українську символіку.

Зокрема, охоронець одного з магазинів Ігор Андрєєв повідомляв російським спецслужбам про відвідувачів з українськими символами, фіксував номери автомобілів і передавав персональні дані людей, отримані під час виконання службових обов’язків.

У Службі державної безпеки Латвії зазначають, що угруповання координувало свою діяльність через телекрам-канали і поступово розширювало мережу людей, нелояльних латвійській державі. Кримінальне провадження проти «Антифашистів Прибалтики» було відкрито ще у листопаді 2022 року. Наразі під судом перебувають двоє його учасників: Татьяна Андрієць та Алєксандр Жгун. Інші фігуранти, серед яких Сєргєй Васильєв, Вікторія Матуле, Роман Самуль і Станіслав Букайнс, втекли до Росії або Білорусі.

Головною метою мережі було формування групи людей, готових у потрібний момент дестабілізувати ситуацію в країні, організовувати заворушення та діяти проти латвійської демократії. Слідство також встановило, що лідер угруповання Васильєв передавав зібрану інформацію колишньому співробітнику ФСБ Сєргєю Колесникову. Попри формальний статус приватного детектива, він, за даними журналістів, продовжує співпрацю з ФСБ.

Крім того, затримати вдалося дружину Васильєва Івету Балоде та фінансиста Євгенія Окса, які також фігурують у витоку документів і підозрюються у зборі та передачі розвідданих.

За керівництво такою злочинною організацією та участь у шпигунській діяльності латвійське законодавство передбачає покарання до довічного ув’язнення або позбавлення волі на строк від 10 до 20 років.

