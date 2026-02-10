Алекс Боровенський є засновником та художнім керівником ProEnglish Theatre України

Національна гвардія України припинила співпрацю з режисером та засновником Театру воєнних дій Алексом Боровенським після скандалу, пов’язаного з його висловлюваннями про ветеранів. Про це пресслужба НГУ повідомила у коментарі Громадському, у вівторок, 10 лютого.

У Нацгвардії розповіли, що співпрацю з Алексом Боровенським розпочали близько трьох років тому. У 2025 році сторони підписали меморандум, у межах якого проводили спільні заходи, а військовослужбовці НГУ брали участь у театральних постановках режисера.

Втім, у січні 2026 року меморандум було розірвано, а співпрацю припинено. Ветеран Ілля Мар’ян, який брав участь у виставі «Стусанина» з вересня 2025 року по січень 2026 року, заявив, що став свідком «неадекватної комунікації» режисера з учасниками проєкту. За його словами, після того, як актори покинули проєкт, Боровенський нібито погрожував їм, а також дозволяв собі образливі й нецензурні висловлювання на адресу ветеранів.

Ілля Мар’ян оприлюднив відеоповідомлення Алекса Боровенського, яке той надіслав ветерану Володимиру Туці у відповідь на прохання не погрожувати учасникам «Стусанини» після того, як вони вийшли з проєкту.

«Як тобі пояснити, дядьку. Я на роботі. Ти думаєш у мене нервовий зрив? Я на роботі. Я виконую наказ. У мене наказ зробити цю штуку, я виконую наказ. Мені насрать на ветеранів, бл*ть, х*янів, ще щось, людей. Я виконую наказ», – йшлося в повідомленні Боровенського.

Ілля Марʼян також оприлюднив листування, у якому Алекс Боровенський написав ветерану: «Будь ласка, можна мені трохи поваги? Я собі здоров’я поклав на вас, їб*них, бл*ть…» – відповів режисер.

У НГУ Громадському уточнили, що умовами меморандуму передбачалася можливість розірвання договору в будь-який момент, зокрема у випадках, коли дії однієї зі сторін можуть завдати моральної шкоди іншій.