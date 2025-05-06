Василь та Ольга Пилипишини біля відділення банку на вул. Патона

Львівська політехніка звільнила Василя Пилипишина, який разом з дружиною ображав ветерана з інвалідністю у відділенні Ощадбанку. Досі він працював виконробом відділу головного механіка. 6 травня його звільнили з університету, повідомили ZAXID.NET у пресслужбі політехніки.

Його дружина Ольга теж працювала у виші, але на сезонній роботі – гардеробницею господарського відділу (з 16.10.2024 до 30.04.2025).

«Адміністрація Національного університету «Львівська політехніка» обурена неправомірною та грубою поведінкою двох колишніх співробітників університету стосовно українського військовослужбовця з інвалідністю Романа Яворського. Ми категорично засуджуємо будь-які прояви зневаги чи дискримінації, особливо щодо захисників нашої країни. Така поведінка є абсолютно неприйнятною та несумісною з цінностями нашого університету, що базуються на взаємоповазі, гідності та підтримці кожного члена суспільства», – зазначили на сайті університету.

Адміністрація політехніки попросила вибачення у військовослужбовця Романа Яворського за поведінку своїх колишніх співробітників.

Доповнено 14:00: Василь Пилипишин звернувся у редакцію ZAXID.NET, щоб висловити і свою позицію. Він сказав, що конфлікт був спровокований і порекомендував переглянути повне відео з камер спостереження у приміщенні банку. З його слів, Роман Яворський облаяв його дружину, що і спричинило таку реакцію. Василь Пилипишин планує позиватися з ветераном для захисту честі і гідності.

Звинувачення у тому, що його син перебуває не на фронті, а за кордоном, які поширюють у коментарях до відео, назвав брехнею. Насправді за кордоном живе його дочка, а син воює у піхоті під Харковом.

У Львівській політехніці Василь Пилипишин працював з 2006 року, до пенсії йому пів року.

Василя Пилипишина звільнили з політехніки за образу ветерана (скрін з відео)

Нагадаємо, 5 травня ветеран з інвалідністю Роман Яворський виклав відео, де його ображали незнайомі чоловік і жінка у банку, піддавали сумнівам його військову службу та інвалідність. Конфлікт розпочався з того, що ветерана поза чергою обслужили, хоча це передбачено законодавством.

Ольга Пилипишин плює на ветерана (скрін з відео)

Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій закликав всіх «говорити обережно, слухати уважно, реагувати людяно».