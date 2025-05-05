Роман Яворський три роки воював добровольцем, а демобілізувався через інвалідність

У Львові виник новий скандал із військовослужбовцем, якого образили у відділенні банку за те, що його обслуговували поза чергою. Про інцидент розповів у Facebook сам військовий Роман Яворський. Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на розголос.

Роман Яворський прийшов до відділення Ощадбанку на вул. Патона, щоб оформити картку по інвалідності. Оскільки в залі була черга, він запитав працівниці банку, чи має право отримати послуги поза чергою, як це передбачено законом. Ветерана скерували до однієї з менеджерок.

«І тут чую, як одна жіночка у черзі починає обурюватись, мовляв, пускають без черги. Я їй пояснив, що я учасник бойових дій, оформляю інвалідність. Працівниця банку також сказала, що все законно… А вона в обличчя мені: “ти не ветеран, у тебе руки-ноги цілі, то який ти ветеран!”», – розповідає Роман Яворський.

Далі, як пише військовий, словесний потік образ продовжився: «і мене, і мою матір згадала, що дура такого сина виховала, сказала, що моє місце на Кульпарківській, і навіть те, що "мало вас там москалі били"».

Жінка, яка ображала військового, пішла з відділення, але за деякий час повернулася з чоловіком. І тоді вони обоє почали кричати на ветерана. Водночас вона заявила, що її син теж служить, а Романа Яворського назвала брехуном і плюнула на ветерана. Врешті скандальну пару вивела з відділення працівниця банку.

Військовий зняв частину конфлікту на відео. Він просить повідомити, якщо хтось впізнає цих людей.

Відео, яке зняв Роман Яворський

«Чи не вперше з того часу, як наприкінці минулого року повернувся з фронту, мене накрило, відчув себе безсилим. Коли тобі кажуть, що мало вас москалі били на фронті, коли на тебе плюють, то тяжко втриматись. Тому викладу це відео. По-перше, може хтось впізнає цих злобних істот. По-друге, щоб попередити побратимів: вашим сусідам, людям, що живуть поряд з вами, на вашій вулиці чи у вашому мікрорайоні, часто глибоко байдуже, що ви ветеран, що у вас такий діагноз, що вити. Люди злі і думають тільки про себе», – пише військовий.

На розголос скандалу відреагував міський голова Львова Андрій Садовий.

«Не всі ветерани ходять у формі. Не всі мають видимі шрами. Але кожен з них пройшов своє пекло. Львів був і залишається містом шани до Захисників. Саме тому ми не можемо мовчати, коли стається таке, як розповів один із наших військових, – приниження, образи, публічне знецінення його служби. Це – не просто прикрий випадок. Це дзвінок про те, що нам усім треба памʼятати, що йде війна. Що поруч – люди, які втратили здоров’я, близьких, спокій. І що сила сьогодні – не в криках, а в людяності», – наголосив Андрій Садовий.

Пара, яка ображала ветерана (скрін з відео)

Роман Яворський розповів, що до війни займався бізнесом. Пішов на фронт добровольцем. Воював три роки у 103-ій бригаді ТрО ЗСУ, а демобілізувався наприкінці 2024 року. У нього оклюзія правої внутрішньої сонної артерії, тобто повна закупорка. Через це чоловік отримав інвалідність.