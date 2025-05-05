Через три дні після виходу інтерв'ю начальника Радивлівського ТЦК та СП Юрія Ковалюка звільнили з посади

Начальника Другого відділу Дубенського районного ТЦК та СП у місті Радивилів 56-річного підполковника Юрія Ковалюка перевели на іншу посаду після його скандальних висловлювань в інтервʼю. Посадовець розповів журналістам, що відмовляє молодь від «м’ясних бригад» і не дозволить 22-річному сину потрапити в армію. Через три дні після публікації цього інтервʼю Юрія Ковалюка призначили заступником командира військової частини А 4728 і відправили на фронт. Про це 4 травня повідомив рівненський сайт «4 влада», який займається журналістськими розслідуваннями.

В опублікованому на «4 владі» 7 квітня інтервʼю начальник Радивилівського ТЦК та СП Юрій Ковалюк розповів журналістам, що робота в ТЦК – не для нього, і якби не стан здоровʼя – він без роздумів перевівся б на посаду заcтупника комбрига. Посадовець зазначив, що нині в армії важливий мобілізаційний ресурс і якщо «не положив людей – все, знімають з посади. Положив – отримуєш значка Богдана Хмельницького».

За словами Юрія Ковалюка, його донька працює в Рівненському ТЦК, а 22-річний син цього року закінчив Львівський торгово-економічний університет, і він не пустить його в армію. Також зауважив, що відмовляє молодь мобілізуватися за контрактом 18-24 (ред. – йдеться про однорічну службу за контрактом для людей віком від 18 до 24 років, під час якої виплачують 1 млн грн і зарплату. Після закінчення контракту надається дозвіл для виїзду за кордон), оскільки тоді їх очікує служба в «м’ясних бригадах», де живучість особового складу дуже низька.

«Сама система така, розумієте. Її треба міняти. 2025-й рік показав: всі патріоти пішли, а їх фактично тупими діями знищили. Зараз патріотів вже нема», – додав Юрій Ковалюк.

Наступного дня після оприлюднення цього інтерв’ю на нього відреагував Рівненський обласний ТЦК та СП.

«Юрій Ковалюк з власної ініціативи оприлюднив оціночні судження щодо мобілізаційних заходів, моральної втоми особового складу та нібито халатного ставлення до людського ресурсу у Збройних Силах України. Зазначені заяви, зроблені на четвертому році повномасштабної війни, не сприяють зміцненню обороноздатності держави. Ймовірно, на роздуми Юрія Ковалюка могли вплинути особисті обставини або втома від служби», – йдеться у повідомленні.

А через три дні, за наказом командувача військ оперативного командування «Захід», Юрія Ковалюка звільнили з посади військкома та призначили заступником командира військової частини А 4728, яка входить до 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, після чого відправили на фронт. 19 квітня підполковник написав на своїй сторінці у Facebook: «Як хтось хоче полити мене лайном, я доповідаю – мене понизили на посаді, я під Краматорськом».

Додамо, що бойовий шлях Юрія Ковалюка розпочався у 2014 році під час першої хвилі мобілізації. Він у складі 8-го армійського корпусу брав участь у боях за Іловайськ та Савур-Могилу. Надалі командував розвідувальною ротою, з якою за півторарічний термін пройшов бої за Станицю Луганську, Трьохізбенку, Світлодарську Дугу під час АТО. Далі понад пів року був командиром роти вогневої підтримки, з якою виконували бойові завдання на Авдіївському напрямку, та командиром командно-розвідувального пункту.

У 2017-му Юрія Ковалюка засудили за трьома статтями Кримінального кодексу. Військового із підлеглими звинуватили у спробі зґвалтування, а коли на місце події прибули поліцейські – Юрій Ковалюк позбавив їх волі та погрожував розправою. Суд призначив обвинуваченому 4 роки тюрми, проте врахував визнання вини та добровільне відшкодування завданих збитків, і звільнив від покарання.

Після повномасштабного вторгнення, з 25 лютого 2022 року очолював батальйони Сил територіальної оборони, проходячи з підрозділами гарячі точки – Бахмут, Куп’янськ, Сумщину. Особовий склад під командуванням Юрія Ковалюка брав участь у Курській операції. Отримав відзнаку Президента України «За оборону України» та церковний орден Святого Юрія Переможця, який вручив особисто Блаженніший митрополит Епіфаній.