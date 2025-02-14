Міністерство оборони запустило проєкт «Контракт 18-24», що передбачає добровільний призов чоловіків віком від 18 до 24 років. За умовами контракту, який підписують на рік, призовники отримають 1 млн грн та можливість виїхати за кордон.

Ця ініціатива викликала критику серед чинних військовослужбовців, особливо тих, які призвались на службу як добровольці ще в роки АТО, ООС та на початку повномасштабного вторгнення.

ZAXID.NET відповідає на головні питання про проєкт «Контракт 18-24» та пояснює, що не так із цією ініціативою.

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Хто та як може призватись за «Контрактом 18-24»

Підписати контракт за новою ініціативою від Міноборони може будь-який доброволець віком від 18 до 24 років. Подати заявку можна на спеціальному сайті або через оновлений застосунок Резерв+.

«Проєкт відкриває для добровольців віком 18-24 роки нові можливості: гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія», – зазначили у Міноборони.

Після подачі заявки із призовником сконтактує рекрутер і зорієнтує в умовах підписання контракту. Опісля доброволець може самостійно обрати підрозділ для служби та пройти базову військову підготовку. Там добровольця скерують на посаду, якій він підлягає за результатами ВЛК. Призовник також може самостійно обрати місце для проходження військово-лікарської комісії.

Які посади передбачає новий контракт

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону 13 лютого повідомив, що контрактники віком від 18 років до 24 років обійматимуть лише бойові посади.

«Ці військовослужбовці будуть гідно підготовлені: 45 днів базової підготовки, 14 днів – фахової. А можливо й більше, залежно від того, на яку посаду заходить ця людина. Після цього – ще 14 днів адаптації в бригаді», – повідомив речник.

Серед посад:

стрільці;

старші стрільці;

стрільці-санітари;

стрільці-снайпери;

помічники гранатометника;

гранатометники;

старші гранатометники;

розвідники;

старші розвідники.

Де можна проходити службу

Упродовж річного контракту добровольці будуть 6 місяців виконувати бойові завдання безпосередньо на лінії фронту. На вибір контрактників буде 6 бригад:

72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців;

95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада;

92 окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка;

10 окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс»;

38 окрема бригада морської піхоти («Цербери»);

28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу.

Чому лише ці бригади визначені для служби молодих контрактників, у Міноборони не пояснили, однак Дмитро Лазуткін назвав їх «потужними підрозділами, які пройшли горнило війни».

Які переваги цього контракту

Насамперед, такий контракт укладають лише на рік. Крім цього, ті, хто підписав контракт в межах нового проєкту, отримає виплату 1 млн грн, із яких 200 тис. грн виплатять одразу. Наступна виплата буде після проходження базової військової підготовки – 300 тис. грн, а третя частина – у день виключення зі списків особового складу військової частини. Загалом, кажуть у міністерстві, за таким контрактом можна заробляти до 120 тис. грн на місяць, а також додаткові виплати за виконання бойових завдань. На них можуть претендувати бійці, які виконують завдання на першій лінії фронту.

Інші переваги контракту:

компенсація вартості житла впродовж служби;

медичне забезпечення + стоматологія та зубопротезування;

безкоштовний проїзд і комунальні пільги.

А що після?

Після завершення дії контракту призовник отримає звільнення від призову на рік. Крім цього, доброволець зможе купити житло в іпотеку під 0% річних за державною програмою «єОселя». До прикладу, чинні військовослужбовці та учасники бойових дій можуть придбати житло з пільговими 3, 5 або 7%. Крім цього, вони мають сплатити перший внесок – не менше 20% від загальної вартості житла.

Серед інших переваг, які обіцяє держава добровольцям після року служби, навчання у вишах за квотами та за рахунок держави та право на виїзд за кордон.

Чи можуть чинні добровольці перейти на новий контракт?

За словами Дмитра Лазуткіна, постанова Кабміну, яка запроваджує проєкт «Контракт 18-24», не передбачає перехід на заохочувальний контракт тих військовослужбовців віком від 18 до 24 років, які вже сьогодні служать у ЗСУ.

Однак для таких військових передбачена одноразова виплата – 1 млн грн. У Міноборони не уточнюють, чи на такі виплати можуть претендувати всі військові, в тому числі і мобілізовані, чи лише ті, хто до 25 років підписав контракт.

«Ті військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які приєдналися до війська у віці до 25 років ще до набрання чинності відповідної постанови уряду, зможуть отримати ці гроші. Умови отримання винагороди для цієї категорії є: безпосередня участь у військових діях упродовж 6 місяців і відсутність притягнень до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної відповідальності», – сказав Дмитро Лазуткін.

Що не так із проєктом «Контракт 18-24»

Після запуску заохочувальної ініціативи для добровольців непризовного віку низка чинних військовослужбовців розкритикували її умови. Зокрема, їх обурило те, що добровольці, які призвалися після 2014 року, або ті, хто добровільно підписав контракт після початку повномасштабного вторгнення, не можуть його розірвати під час дії воєнного стану.

Капітан та офіцер-інструктор 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Давид Касаткін повідомив, що залучення молоді до лав Збройних Сил – важливий крок для посилення обороноздатності, однак держава також має згадати й про тих, хто давно служить добровільно.

«Мотивація нових військових – це добре. Але не варто забувати про ветеранів, досвідчених бійців, які зараз є основою нашої армії. Саме на них усе тримається. І вони не шукають приводу, щоб звільнитись – вони просто роблять свою справу», – написав він на сторінці в Instagram.

Керівниця медичної служби «Ульф» окремого 108 батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліна Михайлова назвала умови заохочувального контракту дискримінаційними.

«Замість того, щоб гідно оцінити тих, хто вже стоїть у строю, хто ризикує життям із 2014 чи 2022 року, держава просто ігнорує їхні потреби. Ті, хто з перших днів війни взяли в руки зброю, відклали життя на потім – сьогодні виявилися за бортом. Їхня лояльність сприймається як належне. Їхнє мовчання – як знак згоди», – зазначила Аліна Михайлова.

Вона додала, що цим наказом підмінюється сам сенс військової служби в воюючій країні, адже йдеться не про захист країни, а про вигідний контракт.

Депутат Київської міської ради, а нині командир батальйону 53-ї ОМБр ЗСУ Олександр Погребиський вважає, що сама ідея контрактної армії для чоловіків непризовного віку – гарна ідея, якщо розглядати її без врахування вже чинних військових.

«Якраз чинні по нині тримають цю армію, є кістяком та основною її спроможністю, тими хто передає досвід та тримає контроль поки 18-25 річні навчаться. І нехтувати основою армії це дуже погано. Бити по мотивації, яка існує виключно на усвідомлені важливості своєї роботи, це значить знецінювати роль цих військових», – йдеться в його дописі у Facebook.

Після критики в соцмережах Дмитро Лазуткін у ефірі «Радіо Свободи» повідомив, що Міноборони врахує ці зауваження, адже заохочувальний контракт – це експериментальний проєкт, який реалізовують у межах загальної трансформації ЗСУ.