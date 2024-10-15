Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки та Львівська міська рада презентували мотиваційний відеоролик, що закликає долучатися до Сил оборони України.

Ролик презентували у вівторок, 15 жовтня. Як повідомили у пресслужбі ЛМР, це відео – не лише заклик до дії, а й майданчик для роздумів про особисту роль кожного у досягненні перемоги. Слоган кампанії – «Без тебе перемоги не буде. Долучайся до захисту України сьогодні». А наприкінці відео глядача питають: «Завжди знайдуться ті, кому все не так, що б їм не показали. А який ти?».

На початку відео зʼявляється дівчинка, батько якої вже понад два роки захищає країну на фронті. Потім вчитель зізнається, що раніше ніколи не воював, а матір на фоні зруйнованих від російських ракет будинків у Львові закликає не залишати цю війну нашим дітям. Сюжетна лінія зводиться до того, що який би ролик не показували, завжди знайдуться ті, яким «все не так».

«Наприкінці третього року російського вторгнення сприйняття війни серед різних суспільних груп зазнає змін через безліч об’єктивних і суб’єктивних факторів. Соціологічні дослідження демонструють часто взаємовиключні результати, де бажання перемоги над ворогом і, водночас, відмова виходити за межі особистого комфорту. Це відео створене з метою спонукати до обговорення та дискусії (інколи це – дискусія із самим собою), як виглядає для нас ця війна сьогодні? Якою ми бачимо зовнішню картину (медіа, соцмережі), а як відчуваємо її всередині (найближче оточення, особистий досвід)», – пояснюють режисери ролика.

Над кампанією працювали співробітники міськради і ОТЦК із львівськими креативними агенціями та продакшн-студіями. ЛМР і надалі планує продовжувати співпрацю з ТЦК для спільних інформаційних кампаній на тему призову. Також місто закликало призовників звертатися у РТЦК та СП Львова й відвідувати Центри рекрутингу української армії – на вул. Левицького 67 та на просп. пр. Червоної Калини 72а.