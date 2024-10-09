Із 5 жовтня почали діяти нові правила добровільного призову на військову службу за мобілізацією. Тепер добровольці можуть напряму мобілізуватися у військову частину в обхід територіального центру комплектування і соціальної підтримки, що значно спрощує процедуру призову.

Платформа Lobby X, що займається рекрутингом, разом із Генштабом пояснили, в чому полягають нововведення.

У чому суть змін

Тепер усі добровольці в процесі призову по мобілізації взаємодіють виключно напряму із військовою частиною, яку обрали для служби. Приходити в ТЦК та СП для оформлення більше не потрібно. Командири військових частин отримали повноваження безпосередньо видавати направлення на ВЛК. Наявність направлення на ВЛК унеможливлює примусову мобілізацію щонайменше на 5 днів з моменту його видачі.

На кого поширюються зміни

На всіх, хто хоче мобілізуватися добровільно. При цьому, нові правила призову працюють для підрозділів, які є пріоритетними. Непріоритетні підрозділи також можуть призивати добровольців напряму, але спершу потрібно погодити призначення кандидатури в Генштабі. Статус підрозділу можна дізнатись у представника підрозділу після співбесіди із ним.

Прямий призов наразі можливий лише по мобілізації. Для служби за контрактом працює попередній механізм із рекомендаційними листами. Також добровільно долучитись до Сил оборони можна через військові та цивільні рекрутингові центри, як от Lobby X і Work.ua.

Процедура мобілізації добровольців:

призовник зголошується на вакансію до обраного підрозділу Сил оборони;

призовник проходить відбір та отримує позитивне рішення від представника підрозділу;

призовник отримує направлення заяви із бажанням призватись на військову службу за обраною посадою командиру військової частини (в/ ч);

отримання направлення на проходження ВЛК від командира в/ч;

проходження ВЛК (можна за місцем обліку в ТЦК або за місцем знаходження пункту постійної дислокації в/ч).

прийняття на службу по обраній посаді в пункті постійної дислокації (ППД) обраної в/ч.

Якщо у призовника відустній досвід військової служби впродож останніх 10 років, його направлять у навчальний центр для проходження базової загальної військової підготовки (БЗВП). Після цього розпочнеться служба на обраній посаді.