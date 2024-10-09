Громадяни України від 18 до 25 років не підлягатимуть мобілізації

Депутати Верховної Ради України ухвалили у другому читанні законопроєкт, який передбачає заборону мобілізації для українських громадян віком від 18 до 25 років. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у середу, 9 жовтня.

Нардепи проголосували за ухвалення законопроєкту №11379-д «Про внесення змін до деяких законів України щодо проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку». Прийняли за основу проєкт закону на початку вересня 2023 року.

«Прийняття законопроєкту сприятиме врегулювання питання проходження військової служби під час мобілізації військовозобов’язаних з числа осіб, які не досягли 25-річного віку», – йдеться у пояснювальній записці документа.

За законопроєкт проголосували 311 депутатів. Після голосування депутатів проєкт закону нададуть до підпису голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку, а згодом президенту Володимиру Зеленському.

Зміни до закону наберуть чинності на наступний день з моменту опублікування. Із повним текстом законопроєкту можна ознайомитися тут.

Зазначимо, проєктом закону депутати прагнуть усунути правову колізію, яка дозволяла мобілізацію чоловіків до 25 років, які не проходили військову службу чи військову кафедру, але раніше визнаних обмежено придатними.

До слова, 25 вересня Командування Сухопутних військ відреагувало на заяви нардепа Олексія Гончаренка про видану директиву про припинення мобілізації обмежено придатних громадян віком від 18 до 25 років. Депутат також повідомив, що ця директива передбачає мобілізацію громадян від 25 до 49 років, пояснивши, що військовозобов’язані віком 5о-60 років начебто можуть бути мобілізованими виключно за окремим розпорядженням Генштабу. Тоді у пресслужбі Командування повідомили, що «уточнили деякі питання», які стосуються мобілізації громадян окремих категорій, «з метою зниження суспільної напруги», та довели ці рішення до військових частин.

Нагадаємо, 1 жовтня Кабінет Міністрів дозволив військовим частинам мобілізовувати добровольців, не залучаючи до цього ТЦК та СП. На думку міністра оборони Рустема Умєрова, урядова постанова дозволить підвищити якість рекрутингу та пришвидшити його. 4 жовтня уряд також змінив термін прибуття військовозобов’язаних громадян, які отримали повістку, до ТЦК та СП – його скоротили з 14 днів до семи для обласних центрів, та до 10 днів – для інших населених пунктів.