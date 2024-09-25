Зміни у призові стосуватимуться окремих груп громадян, проте яких, у Сухопутних військах не уточнили

Командування Сухопутних військ ЗСУ уточнило «деякі питання», які стосуються мобілізації військовозобов’язаних українців окремих категорій. Втім, 25 вересня у пресслужбі Сухопутних військ наголосили, що уповноважені органи обмежені у коментуванні питань, та не назвали, про які категорії громадян йдеться.

«Зазначені рішення, прийняті у тому числі з метою зниження суспільної напруги, оформлені у встановленому порядку та доведені до визначених військових частин для службового користування», – повідомили у пресслужбі Сухопутних військ.

У структурі додали, що не коментують питання щодо поставлених завдань та відомостей службового характеру, щоб не надавати ворогу інформацію про комплектування підрозділів. Імовірно, у заяві Командування відреагували на нещодавні повідомлення народного депутата від «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка.

Зазначимо, 23 вересня Олексій Гончаренко із посиланням на директиву Командування Сухопутних військ від 19 вересня заявив про припинення мобілізації обмежено придатних громадян віком від 18 до 25 років. Крім того, депутат повідомив, що ця ж директива передбачає мобілізацію громадян від 25 до 49 років, пояснивши, що військовозобов’язані віком 5о-60 років начебто можуть бути мобілізованими виключно за окремим розпорядженням Генштабу.

«Розуміємо бажання окремих публічних осіб розповсюджувати інформацію подібного змісту для посилення власного впливу. Але це не на користь спільній справі боротьби проти агресора», – йдеться у повідомленні Сухопутних військ.

У пресслужбі Сухопутних військ наголосили, що кожен громадянин України від 18 до 60 років можу добровільно доєднатися до ЗСУ.