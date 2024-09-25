Подати заяву щодо отримання виплат можна протягом трьох років з моменту поранення чи загибелі військовослужбовця

Кабінет міністрів України спростив порядок виплат у разі отриманні інвалідності та загибелі військовослужбовців. Про це йдеться у постанові Кабміну від 24 вересня.

Рішенням уряду в Україні спростили порядок призначення та виплати одноразової допомоги, якщо військовий отримав інвалідність, або загинув. Виплати держава здійснюватиме щодо тих, хто брав участь в АТО, ООС та повномасштабній російсько-українській війні.

Згідно з постановою №1090, у випадку загибелі українського військовослужбовця розмір одноразової грошової допомоги становитиме 750 прожиткових мінімумів. Станом на січень 2024 року один прожитковий мінімум для працездатної особи становить 3028 грн – отже, виплата за загибель військового становитиме 2,2 млн грн.

Крім того, уряд збільшив розмір виплати у випадку встановлення у військовослужбовця інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання. Залежно від групи інвалідності держава гарантуватиме такі виплати:

1,21 млн грн (400 прожиткових мінімумів) для військових з інвалідністю І групи;

(400 прожиткових мінімумів) для військових з інвалідністю І групи; 908 тис. грн (300 прожиткових мінімумів) для військових з інвалідністю ІІ групи;

(300 прожиткових мінімумів) для військових з інвалідністю ІІ групи; 757 тис. грн (250 прожиткових мінімумів) для військових з інвалідністю ІІІ групи.

Раніше заяву на виплати приймалися міжвідомчою комісією, а гроші виділяли органи соцзахисту. Рішення уряду від 24 вересня дозволило міністерству ветеранів здійснювати цю процедуру та проводити виплати на банківські рахунки заявників. Крім того, заяву тепер можна подати у «Дії», що може значно спростити порядок прийому заяв та отримання виплат.

Що потрібно зробити для отримання виплат

Щоб Кабмін призначив грошову допомогу в разі поранення чи смерті військовослужбовця, необхідно подати заяву до міністерства у справах ветеранів. Заповнити та надіслати її можна в електронній чи паперовій формі, а також через державний застосунок «Дія».

За отриманням допомоги через смерть військового необхідно звернутися не пізніше трьох років з дати смерті. Так само заяву на отримання допомоги за фактом отримання інвалідності потрібно подати не пізніше, аніж через три роки після отримання довідки МСЕК про встановлення інвалідності чи відсотка втрати працездатності.

Одноразова грошова допомога розподіляється рівними частинами між всіма членами родини військовослужбовця. Якщо хтось із членів сім’ї відмовляється від своєї частини, сума виплати знову розподіляється.