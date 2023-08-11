Кабінет міністрів змінив порядок та розмір додаткових виплат для військових. Зокрема уряд повернув доплати у 30 тис грн, передбачив виплати для поранених бійців, а також інструкторів, курсантів та строковиків. Відповідну постанову ухвалили 9 серпня, передає «Економічна правда».

Частково виплати вже застосовуються з 1 червня 2023 року. Вони стосуються доплат пораненим бійцям. Військовим, які через поранення визнані обмежено придатними чи непридатними до військової служби, після перебування у розпорядженні відповідних командирів понад два місяці і до закінчення перебування щомісяця отримуватимуть додаткові 20 100 грн. Додаткові виплати строковиками становитимуть 6000 грн, ще 2350 грн отримуватимуть курсанти.

Згідно з постановою, на період дії воєнного стану додаткові щомісячні виплати у 30 тисяч грн передбачені для:

військовослужбовців (ЗСУ, СБУ, зовнішньої розвідки, ГУР, Нацгвардії, Держприкордонної служби, управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держспецтранспорту), які виконують бойові завдання;

осіб рядового і начальницького складу ДСНС, керівництво управління спеціальних операцій НАБУ та поліцейських;

військовослужбовців на керівних та інструкторсько-викладацьких посадах у навчальних центрах та підрозділах, які можуть отримувати від 15 до 30 тис грн доплати залежно від кваліфікації;

Додаткові виплати до 50 тисяч грн можуть отримувати:

військові, які на відстані керують частинами і підрозділами, що ведуть воєнні дії на лінії зіткнення та виконують бойові завдання на відстані першого ешелону оборони або наступу.

Винагороду у 100 тис грн отримуватимуть:

військові, службовці ДСНС та поліції, які беруть безпосередню участь у бойових діях, в районах проведення воєнних дій і на тимчасово окупованих українських територіях

особи рядового і начальницького складу територіальних воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби, що виконують завдання в зоні бойових дій.

Право на отримання додаткової винагороди 100 тис грн мають також: