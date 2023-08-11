Уряд змінив порядок та розмір виплат військовим
Зміни стосуються поранених, строковиків і курсантів
Кабінет міністрів змінив порядок та розмір додаткових виплат для військових. Зокрема уряд повернув доплати у 30 тис грн, передбачив виплати для поранених бійців, а також інструкторів, курсантів та строковиків. Відповідну постанову ухвалили 9 серпня, передає «Економічна правда».
Частково виплати вже застосовуються з 1 червня 2023 року. Вони стосуються доплат пораненим бійцям. Військовим, які через поранення визнані обмежено придатними чи непридатними до військової служби, після перебування у розпорядженні відповідних командирів понад два місяці і до закінчення перебування щомісяця отримуватимуть додаткові 20 100 грн. Додаткові виплати строковиками становитимуть 6000 грн, ще 2350 грн отримуватимуть курсанти.
Згідно з постановою, на період дії воєнного стану додаткові щомісячні виплати у 30 тисяч грн передбачені для:
- військовослужбовців (ЗСУ, СБУ, зовнішньої розвідки, ГУР, Нацгвардії, Держприкордонної служби, управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держспецтранспорту), які виконують бойові завдання;
- осіб рядового і начальницького складу ДСНС, керівництво управління спеціальних операцій НАБУ та поліцейських;
- військовослужбовців на керівних та інструкторсько-викладацьких посадах у навчальних центрах та підрозділах, які можуть отримувати від 15 до 30 тис грн доплати залежно від кваліфікації;
Додаткові виплати до 50 тисяч грн можуть отримувати:
- військові, які на відстані керують частинами і підрозділами, що ведуть воєнні дії на лінії зіткнення та виконують бойові завдання на відстані першого ешелону оборони або наступу.
Винагороду у 100 тис грн отримуватимуть:
- військові, службовці ДСНС та поліції, які беруть безпосередню участь у бойових діях, в районах проведення воєнних дій і на тимчасово окупованих українських територіях
- особи рядового і начальницького складу територіальних воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби, що виконують завдання в зоні бойових дій.
Право на отримання додаткової винагороди 100 тис грн мають також:
- ті, хто отримав поранення в зоні бойових дій і лікується в стаціонарі;
- ті, хто потрапив у полон (за винятком військових, які самі здались у полон);
- загиблі внаслідок виконання бойового завдання.