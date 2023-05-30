Військовослужбовці зможуть отримувати до 100 тис. грн доплати

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроект про відпустки та доплати військовослужбовцям. Документ законопроекту передбачає доплати військовим ЗСУ доплати до 100 тис. грн та відпустки до 30 днів на рік, повідомив у вівторок, 30 травня, народний депутат «Голосу» Ярослав Железняк.

За словами депутата, Комітет Верховної Ради з питань безпеки та оборони підтримав законопроект № 9342 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану». Оновлений законопроект дозволить військовослужбовцям брати не 10, а 30 днів відпустки та отримувати доплати від 30 до 100 тис. грн пропорційно до часу виконання бойових завдань. Крім того, ще 10 днів відпустки військові можуть взяти за сімейними обставинами.

«Проектом закону пропонується внести зміни до статей 9 та 10 закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», якими передбачити під час дії воєнного стану щомісячну виплату військовослужбовцям додаткової винагороди у розмірі до 100 000 гривень, в тому числі військовослужбовцям строкової військової служби – 6 000 гривень. Крім того, змінами пропонується надати можливість військовослужбовцям під час дії воєнного стану використовувати частину щорічної відпустки тривалістю 30 календарних днів із можливістю поділу на частини», – йдеться у тексті законопроекту.

Крім того, виплати у 6000 грн отримуватимуть поранені бійці, які є тимчасово непридатними до військової служби. Курсанти військових вишів та студенти університетів, які проходять навчання на військовій кафедрі, отримуватимуть 2350 грн доплати.

У законопроекті також йдеться про нові правила щодо мобілізованих громадян. З моменту його ухвалення люди, які не мають досвіду військової служби, але були мобілізовані, обовʼязково мають пройти курс базового військового вишколу терміном не менш як місяць. Таких людей без підготовки буде заборонено допускати до бойових дій.

Крім того, Верховна Рада підтримала законопроект №9281 про зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку. Раніше відповідний законопроект ухвалив Кабінет міністрів.

За законопроект у першому читанні проголосували 333 депутати. Наразі очікується друге читання. Альтернативний законопроект №9342-1 Комітет відхилив.