Проти розгляду законопроекту також виступили голови СБУ, ДПС та Нацгвардії

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков звернулися до Верховної Ради з проханням відкласти розгляд законопроекту про повернення українським військовослужбовцям доплати у 30 тис. грн. Про це повідомив у вівторок, 2 травня, голова фракції «Слуга народу»Давид Арахамія.

Резніков та Залужний хочуть відкласти розгляду законопроекту № 8312, оскільки хочуть спільно розробити нову процедуру врегулювання оплати військовим. За словами Давида Арахамії, самі військовослужбовці проти законопроекту, оскільки він не розв'язує питання щодо премій строковиків та курсантів, а також не враховує низки особливостей, на які варто звернути увагу.

«Популізм у цьому питанні може мати вкрай негативні наслідки й викликати розчарування. Тому автори листа пропонують надалі розробляти нормативну базу щодо оплати праці захисників більш диференційовано і головне – із залученням командування та представників сектора нацбезпеки й оборони», – заявив Давид Арахамія.

За його словами, документ звернення до Верховної ради підписали не тільки голови силових структур, але і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова СБУ Василь Малюк, начальник Генштабу Сергій Шаптала, голова ДПС Сергій Дейнеко та голова Нацгвардії Юрій Лебідь.

Військовослужбовці, за словами Арахамії, розкритикували:

Незрозумілість щодо грошової винагороди для строковиків та курсантів;

Неврахування особливостей проходження служби в різних регіонах і виконання завдань різного ступеня складності;

Популізм та нереалістичність системи оплати праці.

Нагадаємо, 10 квітня Верховна Рада повернула доплати в 30 тис. грн для військових, працівників ДСНС та поліцейських. За законопроект проголосували 277 народних депутатів. Зазначимо, що на початку 2023 року парламент вирішив скасувати доплати для військових.