Залужний та Резніков закликали парламент відкласти розгляд про доплату 30 тис. грн військовим
Посадовці попросили Верховну Раду поки не розглядати законопроєкт, оскільки хочуть розробити нове урегулювання оплати військовослужбовцям
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков звернулися до Верховної Ради з проханням відкласти розгляд законопроекту про повернення українським військовослужбовцям доплати у 30 тис. грн. Про це повідомив у вівторок, 2 травня, голова фракції «Слуга народу»Давид Арахамія.
Резніков та Залужний хочуть відкласти розгляду законопроекту № 8312, оскільки хочуть спільно розробити нову процедуру врегулювання оплати військовим. За словами Давида Арахамії, самі військовослужбовці проти законопроекту, оскільки він не розв'язує питання щодо премій строковиків та курсантів, а також не враховує низки особливостей, на які варто звернути увагу.
«Популізм у цьому питанні може мати вкрай негативні наслідки й викликати розчарування. Тому автори листа пропонують надалі розробляти нормативну базу щодо оплати праці захисників більш диференційовано і головне – із залученням командування та представників сектора нацбезпеки й оборони», – заявив Давид Арахамія.
За його словами, документ звернення до Верховної ради підписали не тільки голови силових структур, але і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова СБУ Василь Малюк, начальник Генштабу Сергій Шаптала, голова ДПС Сергій Дейнеко та голова Нацгвардії Юрій Лебідь.
Військовослужбовці, за словами Арахамії, розкритикували:
- Незрозумілість щодо грошової винагороди для строковиків та курсантів;
- Неврахування особливостей проходження служби в різних регіонах і виконання завдань різного ступеня складності;
- Популізм та нереалістичність системи оплати праці.
Нагадаємо, 10 квітня Верховна Рада повернула доплати в 30 тис. грн для військових, працівників ДСНС та поліцейських. За законопроект проголосували 277 народних депутатів. Зазначимо, що на початку 2023 року парламент вирішив скасувати доплати для військових.