Рішення покликане зменшити черги та навантаження на ТЦК та СП

Кабінет Міністрів України вніс зміни у законопроект «Про військовий обов'язок та військову службу», ухваливши зменшення віку перебування громадян на військовому бліку. Законопроект свідчить, що граничний вік перебування на військовому обліку знизився до 25 років, повідомив у п'ятницю, 5 травня, постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За даними Тараса Мельничука, законопроект вносить зміни до статей закону «Про військовий обовʼязок і військову службу». Зокрема йдеться про те, що ставати на військовий облік мають громадяни, які досягли 25 років.

«Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обовʼязок і військову службу». Законопроектом передбачено внесення змін до статей 15, 18, 18-1, 37 ЗУ «Про військовий обовʼязок і військову службу», спрямованих на зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку», – повідомив Мельничук.

Щоб законопроект набрав чинності, його ще мають розглянути у Верховній Раді.

Зазначимо, що 4 травня можливість зменшення граничного віку озвучили в Міноборони, підкресливши, що прибуття українців, молодших за 27 років до територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки спричиняє черги та додаткові фінансові витрати. Крім того, міністерство вважає, що таке навантаження впливає і на медичних працівників ВКЛ.