Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації до 18 серпня

Верховна Рада України оголосила про продовження воєнного стану та загальної мобілізації населення. Про це повідомив у вівторок, 2 травня, народний депутат партії «Голос» Ярослав Железняк.

За його даними, за закон №9259 про продовження воєнного стану проголосувало 324 народних депутати. Закон про продовження загальної мобілізації ще на 90 днів підтримали 333 депутати.

Відтак, до 18 серпня 2023 року в Україні триватиме воєнний стан та загальна мобілізація населення призовного віку. Верховна Рада вже всьоме продовжує дію воєнного стану – від початку повномасштабного вторгнення Росії його продовжували 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня, 16 листопада 2022 року та 7 лютого 2023 року.

Нагадаємо, воєнний стан в Україні визначається як особливий правовий режим, який набуває чинності в разі загрози нацбезпеці. У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово може обмежуватися низка конституційних прав і свобод. Детальніше про воєнний стан можна переглянути тут.

Загальна мобілізація триває з 25 лютого 2022 року та передбачає призов військовозобов’язаних та резервістів. Мобілізації підлягають військовозобов'язані віком від 18 до 60 років, але першочергово призивають тих, хто має досвід у військовій справі. Яким чином відбувається призов та кого можуть призвати до ЗСУ, читайте тут.