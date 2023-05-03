Верховна Рада дала дозвіл на звільнення з військової служби під час воєнного стану мобілізованих і контрактників, у яких близькі родичі загинули на війні чи зникли безвісти, повідомив у середу, 3 травня, народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк. За його словами, за відповідний законопроект в цілому проголосував 291 народний депутат.

Як повідомив Железняк, законом встановлено підстави для звільнення з військової служби під час воєнного стану військових, чиї близькі родичі, – чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, – загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Зауважимо, що 29 липня 2022 року Верховна Рада також розширила перелік осіб, які не підлягають призову під час мобілізації та мають право на відстрочку від мобілізації. Згідно з цим законом, родичів загиблих на війні з Росією не призиватимуть під час мобілізації.

Нагадаємо, напередодні Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію до 18 серпня.