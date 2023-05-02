Починаючи з вівторка, 2 травня, дані про зниклих будуть вноситися в Єдиний реєстр зниклих безвісти. Його розробило Міністерство внутрішніх справ спільно з уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами. Родичі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, можуть вже звертатися за витягом з реєстру, повідомила прес-служба МВС.

Як повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, у реєстрі будуть зібрані та централізовані дані щодо зниклих безвісти:

ПІБ особи;

місце та дата народження;

сімейний стан;

місце проживання;

територія, на якій відбулося зникнення;

обставини та час зникнення;

прикмети особи.

Також до реєстру буде внесено інформацію про наявність чи відсутність рішення суду про визнання осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими, а також інші дані, що використовуються для забезпечення обліку осіб.

«Наявність централізованої інформації про зниклих безвісти допоможе налагодити більш ефективну розшукову роботу. Лише взаємодіючи з іншими відомствами, нам вдасться якомога швидше розшукати зниклих осіб», – наголосив уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

«Цей реєстр є повністю захищеною базою даних. І доступ до нього будуть мати визначені посадовці: представники Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти, працівники Національної поліції та Департаменту інформатизації МВС України. Картки записів формуються на основі заяв, поданих родичами зниклих до Національної поліції. А верифікацію кожної особи здійснює безпосередньо Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти», – пояснив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

Через місяць після внесення відповідної інформації до реєстру рідні зможуть отримати відповідний витяг, який підтверджуватиме статус зниклого. На підставі витягу люди зможуть звернутися до Пенсійного фонду, щоб отримати пенсію по втраті годувальника непрацездатним членам сімʼї.

Витяги з Єдиного реєстру надаватимуть представники Департаменту інформатизації МВС України. Для отримання документа потрібно звернутися до МВС (надіслати поштою за адресою м. Київ, вул. Богомольця, 10, Міністерство внутрішніх справ України, або на електронну скриньку pgmia@mvs.gov.ua) із власне запитом та копіями документів, що засвідчують особу запитувача та ступінь споріднення зі зниклою особою.

Зауважимо, для того, щоб повідомити про зниклу людину, потрібно оформити заяву до відповідного територіального органу Національної поліції України. Крім того, з травня 2022 року в Україні працює уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Він координує кол-центр з розшуку зниклих безвісти як військових, так і цивільних осіб та співпрацює з Національним Інформаційним Бюро при Мінреінтеграції у питаннях інформації щодо зниклих безвісти.

Гаряча лінія кол-центру – 0 800 339 247 працює з понеділка до п’ятниці включно з 9:00 до 18:00. У суботу і неділю кол-центр працює у віддаленому режимі. Інформація приймається у вигляді повідомлень на номер +38095 896 0421 у Viber та Telegram. Також для зв’язку з працівниками кол-центру можна скористатися електронною адресою: war2022people@gmail.com. Якщо в вашому регіоні працює представництво офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин – варто звернутися до нього.