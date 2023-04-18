Згідно зі статистикою, зазвичай близько 60-65% зі зниклих безвісти перебувають у російському полоні

В Україні станом на квітень 2023 року зниклими безвісти офіційно вважають трохи більше семи тисяч військових. Про це в ефірі телемарафону заявив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, інформує «Радіо Свобода».

«Цифра така дійсно є, вона трохи більша від семи тисяч. Ми розраховуємо на те, що ті люди, яких ми розшукуємо як безвісти зниклих, вони все ж полонені», – сказав він.

За словами Котенка, згідно зі статистикою, зазвичай близько 60-65% зі зниклих безвісти перебувають у полоні, а «інші, на жаль, загиблі».

Нагадаємо, що востаннє обмін полоненими відбувся на Великдень, 16 квітня. Того дня додому повернулися 130 людей: 92 військовослужбовці Збройних сил України, 20 тероборонців, 11 нацгвардійців, троє прикордонників, по двоє представників Військово-морських сил і Державної спеціальної служби транспорту, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. 48 зі 130 звільнених з полону вважалися зниклими безвісти.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з полону повернули 2235 полонених. До слова, у липні минулого року влада також повідомляла, що понад сім тисяч українських військових вважаються зниклими безвісти.