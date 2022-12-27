Рідні військовослужбовця, який зник безвісти у зв’язку з воєнними діями на строк більш як ніж два роки, можуть звернутися до суду для визнання його померлим та за отриманням виплат, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«Якщо захисник зник безвісти у зв’язку з воєнними діями на строк більше ніж два роки (або мінімум 6 місяців за окремих умов), родина може звернутися до суду з заявою про визнання його померлим та в подальшому звернутися за отриманням відповідних виплат», – пояснив він.

За словами Лубінця, у заяві потрібно надати:

причини неможливості одержання та відновлення документів, що посвідчують факт смерті, або докази, що його підтверджують;

докази, що підтверджують викладені заявником обставини (свідчення очевидців, медичні документи про смерть);

довідку про неможливість відновлення втрачених документів (письмова відмова органів державної реєстрації актів цивільного стану).

Як уточнив Лубінець, суд може оголосити померлим військового, який зник безвісти у зв’язку з воєнними діями через 2 роки. Проте, коли відомі обставини зникнення (наприклад, військовий брав участь у бойовому завданні й не повернувся), тоді його можуть оголосити померлим не раніше ніж через шість місяців.

Також уповноважений з прав людини наголосив, що рішення суду про визнання особи померлою є підставою для одержання свідоцтва про смерть у органах РАЦС.