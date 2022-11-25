Фахівці вважають, що процес розслідування справ зниклих безвісти в Україні триватиме роками

Від початку широкомасштабного російського вторгнення до України понад 15 тис. людей зникли безвісти. Про це заявив представник Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (International Commission on Missing Person, ICMP) Метью Холлідей, пише Reuters.

Посадовець заявив, що наразі невідомо, скільки людей були насильно переміщені, утримуються під вартою в Росії, живі і розлучені з членами своїх сімей, або померли і поховані. Процес розслідування справ зниклих безвісти в Україні триватиме роками, навіть після припинення бойових дій, сказав Холлідей.

Він додав, що цифра в 15 тис. є оптимістичною, якщо врахувати, що в одному лише Маріуполі, за оцінками влади, загинули або зникли безвісти 25 тис. осіб.

«Цифри величезні, і виклики, з якими стикається Україна, величезні. Крім того, вони ведуть війну з Російською Федерацією», – зазначив посадовець.

Додамо, що Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти (ICMP) – організація, яка займається питаннями зниклих безвісти внаслідок збройних конфліктів, порушень прав людини, катастроф, організованної злочинності, нелегальної міграції та інших причин. ICMP бере участь у розробці законодавства для захисту родин зниклих, а також у розвитку інституцій, формуванні громадських об’єднань та розробці технічної експертизи у пошуку та ідентифікації зниклих безвісти.

Як інформував ZAXID.NET, раніше Служба безпеки України запустила онлайн-сервіс із пошуку військовополонених і зниклих безвісти в умовах війни.