Якщо людина зникла безвісти, у членів її сім’ї з’являється право на отримання пенсії через місяць після внесення відповідної інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також родичі зниклих безвісти мають право на деякі пільги, повідомило Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій.

Згідно з цією інформацією, пенсію можуть отримати такі родичі зниклих безвісти:

діти до 18 років;

діти від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою, до закінчення навчання;

діти-сироти до 23 років незалежно від факту навчання;

чоловік або дружина, батьки такої особи, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

чоловік або дружина, а в разі їх відсутності – один з батьків, брат або сестра, дідусь чи бабуся годувальника незалежно від віку та працездатності, якщо вони не працюють і доглядають за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років;

батьки й чоловік або дружина особи, зниклої безвісти, які не були на її утриманні. Вони мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, якщо внаслідок такого зникнення втратили джерело засобів до існування.

Також для родичів зниклих безвісти передбачено такі пільги:

путівки до санаторно-курортних закладів з оплатою 50% вартості;

50% знижки на оплату квартири та плату за комунальні послуги;

право на безоплатний проїзд усіма видами міського транспорту в межах району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення й автобусами приміських маршрутів;

члени сімей мають право на земельну ділянку та допомогу від органів місцевого самоврядування у будівництві;

право на безоплатне одержання у приватну власність жилого приміщення, яке займають у будинках державного житлового фонду, та позачергове право на поліпшення житлових умов.

Для подачі заявки на отримання пільг і виплат можна звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. Також це можна зробити онлайн через веб-портал електронних послуг ПФУ, або ж на порталі «Дія».