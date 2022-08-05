Надіслані через форму дані є конфіденційними

Служба безпеки України запустила онлайн-сервіс із пошуку військовополонених і зниклих безвісти в умовах війни.

«Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених запровадив швидку форму подачі заяв про зниклих безвісти українців в умовах війни, а також тих, хто потрапив у полон до окупантів», – йдеться у повідомленні СБУ.

Повідомити про обставини зникнення особи можна через онлайн-форму.

Людям, які звернулися до Об’єднаного центру раніше, повторно заповнювати електронну форму не потрібно. Надіслані через форму дані є конфіденційними.

СБУ також зазначила, що питання звільнення полонених є у виключній компетенції органів державної влади та застерегла громадян від шахрайських схем, коли невідомі можуть телефонувати та пропонувати «допомогу» у нібито визволенні родичів з полону.

«Не надавайте інформацію про полонених і власні персональні дані не уповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам. Це може зашкодити нашим захисникам у полоні та ускладнити перебіг переговорного процесу щодо їх звільнення!», – додали в СБУ.