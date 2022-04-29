Волонтери та ентузіасти, які раніше жили в Маріуполі, створили сайт для пошуку мешканців міста, які зникли безвісти. Сайт допомагає розшукати маріупольців, з якими було втрачено зв’язок.

«Сайт Mrpl.life допоможе знайти близьких, друзів або знайомих, з якими втрачено зв'язок у Маріуполі. Тут можна поділитися інформацією та відслідковувати зміни статусу зниклих людей», – повідомили у Маріупольській міській раді.

На сайті можна розмістити фото людей, які зникли. Є розділи «Евакуйовані» та «Розшук», також є інформація про людей, які загинули.

Проект створили ентузіасти та волонтери, які жили в Маріуполі, а зараз хочуть допомогти всім, хто втратив зв'язок із рідними та близькими в цьому місті.

Нагадаємо, раніше українці розробили сайт для пошуку зниклих безвісти під час війни. Також українці можуть розшукати зниклих під час війни родичів через Telegram-канал.