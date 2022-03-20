Бюро збиратиме дані про зниклих військових та цивільних мешканців

В Україні створили Національне інформаційне бюро для пошуку зниклих та незаконно затриманих окупантами військових та цивільних мешканців. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

«В Україні створили Національне інформаційне бюро для збору та узагальнення даних про українських військовополонених, загиблих, зниклих безвісті, незаконно затриманих окупантами, у тому числі з-поміж мирного населення», – йдеться в повідомленні Центру в неділю, 20 березня, у Telegram.

У повідомленні зазначається, що українська сторона через Бюро складає також списки загиблих і військовополонених РФ. «Це дозволить Україні вкотре довести злочини Росії та в перспективі – активізувати процес обміну як полоненими, так і тілами загиблих», – кажуть у Центрі протидії дезінформації.

«Гаряча лінія» Національного інформаційного бюро: 1648. Для дзвінків з-за кордону: +380 44 287 81 65. Найближчим часом запрацює сайт.