В Україні створили Telegram-канал «Пошук зниклих» для отримання інформації про дорослих та дітей, з якими втрачено зв’язок. Тут оперативно можна знайти інформацію про дітей, яких знайшли, та дітей, які загубилися. Також за допомогою пошукової бази можна знайти дорослих, зв’язок із якими було втрачено.

У запиті необхідно вказати:

ім’я та прізвище зниклої людини;

рік її народження;

обставини, за яких вона зникла;

коли востаннє був зв’язок із нею;

її контактний номер.

Також усіх просять максимально перевіряти інформацію, щоби не допустити поширення фейків.

Нагадаємо, що через російську агресію та обстріли українських міст люди змушені покидати свої домівки, рідні губляться під час переїздів або змушені розлучитися. Багато хто втікає у міста на заході країни, частина виїжджає за кордон. За 10 днів повномасштабного російського вторгнення з України виїхали понад півтора мільйона біженців.

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