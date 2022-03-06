Більшість українських біженців виїхали до Польщі

За 10 днів повномасштабного російського вторгнення з України виїхали понад півтора мільйона біженців. Про це повідомив верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

«Понад 1,5 мільйона біженців з України за 10 днів перейшли до сусідніх країн – це криза біженців у Європі, що найшвидше розвивається з часів Другої світової війни», – написав він у Twitter.

Раніше верховний комісар ООН у справах біженців прогнозував, що загальна кількість українських біженців може сягнути 4 мільйонів людей.

Більшість українців виїжджають до Польщі та Угорщини. Ще кілька десятків тисяч українців вирушили до Молдови, Румунії і Словаччини.

Як інформував ZAXID.NET, львівські волонтери створили ресурс для відстежування черг на кордонах України з європейськими сусідами. Інформація оновлюється щогодини.

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