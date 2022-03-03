Урсула фон дер Ляєн обговорила з президентом Румунії створення гуманітарного хабу для допомоги українцям

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про виділення з бюджету Євросоюзу 500 млн євро для гуманітарної допомоги Україні. Про це вона повідомила у своєму твітері, інформує «Європейська правда».

We will deploy at least €500 million from the EU budget in humanitarian assistance.



More will come.



We are setting up a humanitarian hub for Ukraine in Romania.



Thank you for directing aid received from all over Europe to border crossing points towards Ukraine. pic.twitter.com/z0Q9RwJ3Cw — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 3, 2022

Також вона додала, що в Румунії створять гуманітарний хаб для України. Урсула фон дер Ляєн особисто приїхала до Румунії і обговорила ці питання з президентом і прем’єр-міністром країни.

«Захист людей, які тікають від путінських бомб, — це не лише акт співчуття під час війни. Це також наш моральний обов’язок як європейців. Румунія все робить правильно», — сказала президентка Єврокомісії.

Після візиту в Румунію, вона зустрілася з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою, щоб також обговорити ситуацію в Україні.

Нагадаємо, за інформацією ООН, з України виїхали вже мільйон біженців через воєнну агресію Росії.