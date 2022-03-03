Євросоюз виділить для гуманітарної допомоги Україні 500 млн євро
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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про виділення з бюджету Євросоюзу 500 млн євро для гуманітарної допомоги Україні. Про це вона повідомила у своєму твітері, інформує «Європейська правда».
Також вона додала, що в Румунії створять гуманітарний хаб для України. Урсула фон дер Ляєн особисто приїхала до Румунії і обговорила ці питання з президентом і прем’єр-міністром країни.
«Захист людей, які тікають від путінських бомб, — це не лише акт співчуття під час війни. Це також наш моральний обов’язок як європейців. Румунія все робить правильно», — сказала президентка Єврокомісії.
Після візиту в Румунію, вона зустрілася з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою, щоб також обговорити ситуацію в Україні.
Нагадаємо, за інформацією ООН, з України виїхали вже мільйон біженців через воєнну агресію Росії.