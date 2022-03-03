Щодня з України виїжджають кілька десятків тисяч жінок і дітей

За сім днів російського вторгнення з України вже виїхав мільйон людей. Про це у Twitter повідомила офіційна представниця Управління верховного комісара ООН у справах біженців Шабі Манту.

1 million refugees have fled in 7 days. https://t.co/j6JUqptIOV — Shabia Mantoo (@Shabia_M) March 3, 2022

Радіо Свобода із посиланням на польського президента Анджея Дуду повідомляє, що в Польщі перебувають приблизно 500 тис. українських біженців. Ще понад 100 тис. – перетнули кордон з Угорщиною, кілька десятків тисяч українців вирушили до Молдови, Румунії і Словаччини.

Раніше верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді прогнозував, що загальна кількість українських біженців може сягнути 4 мільйонів людей.

Додамо, що У Гаазі стартувало розслідування щодо військових злочинів, скоєних Росією в Україні.

Як інформував ZAXID.NET, львівські волонтери створили ресурс для відстежування черг на кордонах України з європейськими сусідами. Інформація оновлюється щогодини.

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