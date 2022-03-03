«Укрзалізниця» зробила безкоштовними всі поїзди на Західну Україну
Продаж квитків на поїзди з Києва та східних областей закрито
Економіка — Наталія Шутка, 0 0
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Усі поїзди на захід України стали евакуаційними у зв'язку з бойовими діями в східних областях та Києві
«Укрзалізниця» робить всі рейси з Києва та східних областей в напрямку заходу України евакуаційними та закриває продаж квитків на них. Про це йдеться в офіційному повідомленні підприємства.
Пасажири, яким потрібно виїхати з гарячих точок, можуть безкоштовно користуватись такими графіковими поїздами:
- №1/2 Константинівка – Івано-Франківськ
- №3/4 Запоріжжя – Ужгород
- №5/6 Маріуполь – Рахів
- №7/8 Київ – Чернівці
- №15/16 Харків – Рахів
- №17/18 Харків – Ужгород
- №21/22 Харків - Трускавець
- №25/26 Одеса – Рахів
- №29/30 Київ – Ужгород
- №31/32 Кривий Ріг – Ужгород
- №35/36 Одеса – Перемишль
- №37/38 Одеса – Ужгород
- №41/42 Дніпро – Трускавець
- №45/46 Краматорськ – Ужгород
- №49/50 Київ – Трускавець
- №55/56 Київ – Рахів
- №57/59-№58/60 Київ – Ворохта, Чоп
- №77/78 Одеса – Ковель
- №81/82 Київ – Ужгород
- №85/87-86/88 Новоолексіївка – Львів, Ковель
- №91/92 Київ – Львів
- №95/96 Київ – Рахів
- №97/98 Київ – Ковель
- №114/113-142/141 Лиман – Львів
- №119/120 Запоріжжя – Львів
- №129/130 Кременчук – Ворохта
- №149/150 Полтава – Чернівці
- №135/136 Одеса – Чернівці
- №249/250 Київ – Чернівці
- №749/750 Київ – Івано-Франківськ
- № 705 Дарниця – Київ Пас – Львів
- № 715 Дарниця – Київ Пас – Львів
- № 723 Харків – Львів
- № 747 Київ – Тернопіль.
«Посадка на ці поїзди, як і на інші евакуаційні, пріоритетна для дітей, жінок та літніх людей. Час відправлення та маршрут поїздів може змінюватись залежно від оперативної ситуації», – повідомили в «Укрзалізниці».
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