Застосунок «ТиХто» розробили для ЗСУ, тероборони та поліції

В Україні створили застосунок «ТиХто» для миттєвої перевірки осіб. Його розробили для ЗСУ, тероборони та поліції. Творцями є команда YouControl спільно з Artellence та за підтримки Служби безпеки України.

«„ТиХто“ — це унікальний інструмент, який не має аналогів. Він дозволяє просканувати увесь бекграунд особи, її можливі зв’язки з криміналом, ДРГ та „руским міром“», – зазначають розробники.

Застосунок уже пройшов перевірку в App Store (фото dou.ua)

Застосунок уже пройшов перевірку в App Store, але досі перебуває на модерації у Google Play. Тому розробники просять пришвидшити розгляд і аппрув застосунку.

«Якщо ви, ваші друзі, знайомі знайомих мають контакти з Google — напишіть їм про нас і нашу проблему! Допоможіть розігнати цей пост лайком та шером», — додають автори проекту.