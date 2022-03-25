Люди залишають зруйновані домівки і втрачають зв'язок з рідними

Українці Роман Маков'як та Надія Андрєєва створили сайт для пошуку українців, з якими втратився зв'язок під час російсько-української війни, насамперед ідеться про зниклих безвісти в Маріуполі, Харкові і Києві.

«Наразі надходить незліченна кількість запитів про зниклих безвісти, особливо в Маріуполі, а також у Києві, Харкові. Багато хто біжить, втрачає свої телефони, змінює номери телефонів, знову з'являється на кордонах і в різних країнах. Ми подумали, що тут треба щось робити, і вдвох розробили сайт, щоб полегшити роботу всім сторонам», – кажуть розробники.

Як повідомили ZAXID.NET розробники сайту «Шукаю», платформа об'єднала інформацію з кількох каналів і груп, щоб полегшити їм пошук. Щоб захистити приватні дані людей, їх перевіряють добровольці, і тільки після успішної перевірки вони зв'язуються з обома сторонами.

«Тому для забезпечення кращого захисту даних ми просимо вас повідомляти нам якомога конкретніші відомості, а також ваші стосунки з людиною, яку ви шукаєте», – просять розробники.

Сайт доступний чотирма мовами – українською, англійською, німецькою та російською.

Нагадаємо, що в Україні також створили Telegram-канал «Пошук зниклих» для отримання інформації про дорослих та дітей, з якими втрачено зв’язок. Тут оперативно можна знайти інформацію про дітей, яких знайшли, та дітей, які загубилися. Також за допомогою пошукової бази можна знайти дорослих, зв’язок із якими було втрачено.