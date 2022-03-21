У застосунку «Дія» запустили нову опцію, яка дозволяє побути в ролі оператора безпілотника Bayraktar. Віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що нова опція вже доступна користувачам застосунку «Дія».

«Для тих, хто просив управління Байрактаром через «Дію». Оновлюйте застосунок та переходьте в послуги! Факультативно наша команда з друзями запустили для вас "цифрове заспокійливе"», – написав Федоров у Telegram.

«єБайрактар» – онлайн-гра, у якій за допомогою бойового безпілотника необхідно збивати російські танки. За кожен збитий танк гравець отримує бали. Усі гравці потрапляють у турнірну таблицю.

Для того, щоб у вашому смартфоні з'явився «єБайрактар», потрібно оновити додаток «Дія».

Нагадаємо, раніше в додатку «Дія» з’явився «єДокумент», який замінятиме втрачений через війну паспорт. А також запустили можливість слухати радіопередачі «Дія.Радіо» та «Дія TV».

Зазначимо, що вперше ЗСУ застосували турецький безпілотник Bayraktar 3 липня 2020 року на масштабних військових навчаннях. Ці безпілотники Туреччина почала випускати в 2014 році. Вони вирізняються великою тривалістю польоту і високою точністю ударів. Першу партію цих безпілотників Україна отримала у 2018 році. Вперше ударні безпілотники Bayraktar ЗСУ застосували на Донбасі ​у жовтні 2021 року.