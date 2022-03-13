У додатку «Дія» запустили трансляцію радіо
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У додатку «Дія» запустили можливість слухати радіопередачі «Дія.Радіо». Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Тепер разом із «Дія TV», де ви можете дивитися марафон з новинами, вам доступно і радіо, навіть якщо у вашому місті звичайні радіостанції не працюють», – написав Федоров у Telegram-каналі.
Як користуватися Дія.Радіо?
- Зайдіть у «Дію» та натисніть «Послуги»;
- Виберіть «Дія.Радіо».
Федоров також подякував Національній суспільній телерадіокомпанії України за допомогу в реалізації послуги.
«Працюємо, щоб у вас 24/7 був доступ до перевіреної інформації», – написав Федоров.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у додатку «Дія» з’явився новий «єДокумент», який замінятиме втрачений через війну паспорт. Нове цифрове посвідчення діятиме у період воєнного часу й ним можна скористатись у випадку втрати документів. Щоб «єДокумент» з’явився в «Дії», потрібно оновити додаток.