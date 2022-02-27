Переказ грошей для української армії став можливим у застосунку «Дія». Усі пожертви підуть у фонд допомоги армії «Повернись живим», який надає підтримку українським солдатам з 2014 року.

Підтримати армію фінансово можна за кілька кліків:

оновіть застосунок «Дія» та авторизуйтесь;

натисніть «Документи» -> «Допомогти армії»;

вкажіть суму, яку хочете переказати, реквізити картки й натисніть «Сплатити».

Нагадаємо, 23 лютого фонд «Повернись живим» зібрав за один день понад 20 млн грн на платформі Patreon. 24 лютого, у день, коли Росія безпричинно напала на Україну з кількох напрямків, Patreon видалив сторінку фонду і пояснив це тим, що виступає «проти насильства».