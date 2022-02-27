«Дія» запровадила послугу переказу грошей на армію
Отримані гроші підуть у фонд «Повернись живим», який підтримує українську армію з 2014 року
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
0 0
До теми
Переказ грошей для української армії став можливим у застосунку «Дія». Усі пожертви підуть у фонд допомоги армії «Повернись живим», який надає підтримку українським солдатам з 2014 року.
Підтримати армію фінансово можна за кілька кліків:
- оновіть застосунок «Дія» та авторизуйтесь;
- натисніть «Документи» -> «Допомогти армії»;
- вкажіть суму, яку хочете переказати, реквізити картки й натисніть «Сплатити».
Нагадаємо, 23 лютого фонд «Повернись живим» зібрав за один день понад 20 млн грн на платформі Patreon. 24 лютого, у день, коли Росія безпричинно напала на Україну з кількох напрямків, Patreon видалив сторінку фонду і пояснив це тим, що виступає «проти насильства».
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
До теми
ZAXID.NET