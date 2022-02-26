Головний виконавчий директор японської компанії Rakuten Viber Хіросі Мікітані передав Україні 8,7 млн доларів, повідомив у суботу, 26 лютого, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Наш друг, CEO Rakuten Viber Хіросі Мікітані, пожертвував Україні 8,7 мільйона доларів. Неймовірно, коли весь світ разом із нами», – заявив він.

Нагадаємо, раніше представники польської компанії CD Projekt RED, яка випускає популярні комп’ютерні ігри «Відьмак» та Cyberpunk 2077 пожертвували на потреби української армії 1 млн злотих, тобто орієнтовно 7 млн грн.

Українська армія, яка з 2014 року відбиває ворожу російську агресію, 24 лютого 2022 року зіткнулася з російськими військами, які здійснили повномасштабне вторгнення. Ворог безпричинно напав на Україну, щоб її «демілітаризувати» і «денацифікувати», але зіткнувся з опором населення, підрозділів територіальної оборони і Збройних сил.