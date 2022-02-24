«Нова пошта» пожертвувала 25 млн грн на потреби армії

«Нова пошта» передала 25 млн грн на потреби української армії.

«Передаємо 25 000 000 грн на підтримку Збройних сил України, тим, хто у всіх куточках країни прямо зараз захищає наш мир. У цей складний час ми маємо бути згуртовані як ніколи», – повідомили у четвер, 24 лютого, на сторінці «Нової пошти» у Facebook.

Зазначимо, що українці у різний спосіб допомагають українському війську. Як раніше повідомляв ZAXID.NET, український бізнес почав масово жертвувати гроші на армію. Лише упродовж однієї доби, 22 лютого, українці за добу перерахували на потреби військових 20,5 млн грн. Це більше, ніж за весь минулий рік. А ЗСУ менше ніж за годину знайшли 120 фур для перевезення допомоги з-за кордону. У Львові волонтерська організація «Допоможи фронту» оголосила збір коштів на військові аптечки, і вже за добу вдалося зібрати кілька сотень тисяч гривень. Також львівські пластуни організували штаб для термінового збору провізії на потреби української армії.

Також нагадаємо, що Верховна Рада додатково виділить на потреби армії 36,5 млрд грн.

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